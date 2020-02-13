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Правительство рассмотрит проект закона о "гаражной амнистии"

Правительство рассмотрит проект закона о "гаражной амнистии"
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - В правительство РФ внесен проект федерального закона, касающийся урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены, говорится в сообщении Росреестра.

Служба поясняет, что Минэкономразвития предлагает механизм оформления прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса, или на машино-места, расположенные в коллективном гараже.

Законопроект устанавливает перечень документов, подтверждающих владение гаражом: длительное добросовестное использование, выплата пая в гаражном кооперативе, ранее полученное решение о распределении гаража, документы, подтверждающие оплату различных платежей при эксплуатации и другие.

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Закон также наделяет субъекты РФ полномочиями по установлению дополнительного перечня документов, которые позволят приобрести право на землю под гаражом.

Как пояснили в ведомстве, документ разрабатывался Минэкономразвития России совместно с Росреестром в течение двух лет. Причиной этому стала ситуация с более чем 3,5 млн незарегистрированных гаражей по всей стране. Из-за отсутствия документов люди годами не могли оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения "гараж" не учитывались.

"Поэтому количество фактически существующих, но не оформленных в установленном порядке объектов значительно выше", - отмечается в сообщении.

Ранее глава Росреестра, ныне заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко, сравнила предлагаемый законопроект с "дачной амнистией", которая существенно упростила порядок оформления собственности для граждан. Абрамченко отметила, что "гаражная амнистия" облегчит жизнь более 4,5 млн автовладельцев.

Законопроект может вступить в силу в 2021 году.

правительство Минэкономразвития

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