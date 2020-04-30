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Телемедики проконсультировали уже около 20 тыс. москвичей с коронавирусом

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Более 19 тысяч москвичей, лечащихся от коронавируса на дому, получили онлайн-консультации в телемедицинском центре.

"С начала работы телемедицинского центра для более 19 тыс. пациентов с COVID было проведено уже более 100 тыс. дистанционных консультаций. За все время было госпитализировано только 4% пациентов", - сказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в Москве заразившиеся коронавирусом могут лечиться дома, а не в больнице, если болезнь протекает у них в легкой форме.

"С 23 марта для таких пациентов стали доступны круглосуточные онлайн-консультации врачей. Врачи, используя видеосвязь, могут дистанционно оценить состояние больного, ответить на вопросы и дать рекомендации", - пояснила она.

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