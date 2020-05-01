На помощь застрявшим за границей россиянам выделят 500 млн руб.

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Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило 500 млн руб. на оказание социальной поддержки российским гражданам, находящимся за границей и временно не имеющим возможности вернуться на родину из-за пандемии COVID-19.

Соответствующее распоряжение от 30 апреля за подписью премьера Михаила Мишустина размещено в пятницу на сайте кабинета министров.

Контроль за использованием средств возложен на МИД РФ.

Накануне на заседании правительства Мишустин сообщил, что правительство РФ выделит дополнительные средства на помощь россиянам, которые из-за коронавируса не могут вернуться на родину из других стран, однако сумма не была названа.

Средства могут также быть потрачены на продление виз и других документов, на основании которых люди находятся в иностранном государстве

В начале апреля правительство РФ уже выделяло 500 млн рублей для помощи россиянам, застрявшим за границей из-за коронавируса.

Тогда Мишустин сообщил, что, в первую очередь, выделяемые средства пойдут оплату временного проживания соотечественников на территории иностранных государств, потому что "не все из них могут сейчас с этим справиться самостоятельно".

27 апреля Росавиация сообщила, что более 172 тысяч россиян возвратились домой вывозными рейсами с 20 марта.