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В Приамурье нашли мертвой сотрудницу полиции

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Тело сотрудницы полиции с огнестрельным ранением обнаружено в пятницу в одной из квартир в Тынде Амурской области.

В пресс-службе регионального УМВД "Интерфаксу" сообщили, что на место выехали сотрудники по работе с личным составом УМВД по Амурской области во главе с начальником инспекции по личному составу. В числе возможных версий произошедшего суицид.

По факту произошедшего начальником УМВД области генерал-майором полиции Константином Носковым назначено проведение служебной проверки, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства случившегося.

Амурская область МВД

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