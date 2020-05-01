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Посетивших пасхальную службу в кафедральном соборе Челябинска попросили сесть на карантин

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Челябинская епархия попросила всех участников пасхального богослужения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска уйти на карантин

В сообщении на официальном сайте епархии посетивших службу просят не посещать общественные места, в том числе другие храмы города и области.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что около десятка священнослужителей Свято-Симеоновского кафедрального собора Челябинска во главе с митрополитом Челябинским и Златоустовским Григорием были госпитализированы с подозрением на заражение коронавирусом. В свою очередь, пресс-служба митрополии поясняла, что правящий архиерей в воскресенье с симптомами пневмонии обратился в больницу и до определения диагноза находится на изоляции.

Однако анализ митрополита и еще троих священнослужителей на коронавирус оказался отрицательным. Вместе с тем, у трех человек, в том числе одного священнослужителя, анализы выявили COVID-19.

В связи с эпидемиологической ситуацией митрополит принял решение о закрытии храмов для посещения верующими с 29 апреля. Богослужения будут совершаться только в присутствии священнослужителей. Для верующих будет организована трансляция в интернете. Ограничительные меры действуют до особого распоряжения правящего архиерея.

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