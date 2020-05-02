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"Ростех" за неполные две недели произвел более 450 тыс. защитных костюмов для медиков

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Корпорация "Росхимзащита" (госкорпорация "Ростех") с 20 апреля произвела более 450 тысяч костюмов для защиты медиков от коронавируса, начались поставки в регионы, сообщили в субботу в пресс-службе "Ростеха".

"В настоящий момент объем суточного производства превышает 90 тысяч защитных костюмов в сутки. Это показатель планируется увеличить до 150 тысяч уже в мае - такая задача поставлена государством", - сказал заместитель генерального директора "Ростеха" Максим Выборных, которого цитирует пресс-служба.

По данным "Ростеха", контракты на поставку костюмов заключены с 12 регионами: Санкт-Петербургом, Волгоградской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Рязанской, Сахалинской и Тамбовской областями, Приморским и Ставропольским краями, Коми и Хакасией.

"С начала пандемии здравоохранение столкнулось с дефицитом и ценовыми манипуляциями на рынке средств индивидуальной защиты, материалов для их производства. Чтобы преодолеть эту ситуацию, во взаимодействии с Минпромторгом России сформирован механизм, который позволяет нарастить объемы производства защитных средств, снять ажиотаж, выровнять цены и спрос. "Росхимзащита" приобретает у производителей партии нетканого материала в соответствии с существующими производственными потребностями. Готовая продукция отгружается по заявкам региональных властей в порядке их поступления", - сказал Выборных.

В пресс-службе "Ростеха" сообщили, что костюмы, разработанные "Росхимзащитой", изготавливаются по ее заказу крупными швейными фабриками. В комплект входят брюки, куртка, шапочка-шлем, хирургический халат и высокие бахилы. В настоящий момент в производстве задействованы 15 предприятий.

Корпорация "Росхимзащита" также приступила к производству изолирующего комбинезона, защищающего от вирусов и других биологических угроз. Костюмы, состоящие из дублированного пленочного материала, предназначены для медиков, работников обслуживающего сектора и специализированных служб, говорится в сообщении госкоропрации.

Росхимзащита Ростех коронавирус

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