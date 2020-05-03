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"Ростех" заявил, что спекулянты взвинтили цены на материалы для масок и костюмов

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Стоимость материала для изготовления медицинских масок и костюмов на черном рынке взлетела на 500% из-за ажиотажа на фоне коронавируса, сообщили в госкорпорации "Ростех".

"Стоимость материала SMS (трехслойный нетканый материал - ИФ), из которого производят медицинские костюмы и маски, взлетела на черном рынке в пять раз - до 1,5 тыс. руб. за килограмм при закупочной стоимости в пределах 300 рублей", - заявили в Ростехе.

По данным госкорпорации, спекулятивные наценки достигают 500% из-за ажиотажного спроса на фоне распространения коронавируса.

"Чтобы выровнять цены и снизить ажиотаж, "Ростех" при поддержке Минпромторга России договорился с четырьмя крупнейшими производителями о покупке материалов для средств индивидуальной защиты напрямую с фабрик по цене 165 - 305 рублей за килограмм", - сказали в госкорпорации.

В "Ростехе" подчеркнули, что за счет прямых закупок им удается отгружать продукцию по приемлемым ценам - 847 рублей за костюм без учета доставки.

"На текущий момент "Росхимзащита" (входит в "Ростех") закупает у четырех изготовителей порядка 40% производимого сырья, распределяет заказы по швейным фабрикам и поставляет медицинские комплекты в регионы в соответствии с поступающими заявками", - отметили в госкорпорации.

Там добавили, что сейчас в сутки производится свыше 90 тысяч защитных костюмов в сутки, а в мае этот показатель планируется увеличить до 150 тысяч в сутки.

Росхимзащита Ростех коронавирус

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