Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:42Заразились
на 02.05В России 124 054+9 623В мире 3 343 777+86 931

Число зараженных COVID-19 на промплощадке "Лукойла" в НАО достигло 42

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Еще 11 случаев коронавируса выявили за сутки среди работников установки по подготовке нефти (УПН) "Варандей" ТПП "ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз" в Ненецком автономном округе (НАО).

Как сообщает пресс-служба региональной администрации в субботу, общее число заразившихся сотрудников промплощадки достигло 42 человек. Шесть из них находятся на лечении в Нарьян-Маре, 36 - в перепрофилированном под лечебный корпус общежитии УПН "Варандей". 190 человек на Варандее находятся в обсерваторе под медицинским наблюдением. Продолжается проверка сотрудников организаций, работающих на УПН. В настоящее время проводится исследование 291 тест-пробы.

"УПН "Варандейское" закрыто на въезд и выезд. Выставлен блок-пост охраны. Расконсервированы два общежития: одно используется в качестве обсерватора, второе - лечебный корпус для размещения больных. Третье общежитие - так называемая "чистая" зона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в НАО также выявлено два случая коронавируса среди жителей Нарьян-Мара. В связи с этим на самоизоляции в городе находятся 177 человек.

Как сообщалось, первый случай заражения коронавирусом выявили на УПН "Варандей" в конце апреля. В ТПП "Севернефтегаз" сообщали, что у троих сотрудников, двое из которых подрядчики, работающие на промплощадке Варандейского месторождения, была выявлена повышенная температура. После консультаций с медиками их госпитализировали в окружную больницу Нарьян-Мара. В результате тест-проб диагноз COVID-19 подтвердился у одного из них - представителя транспортной компании.

Состав медперсонала, работающего на месторождении, усилен. На место доставлено дополнительное медицинское оборудование.

Ненецкий автономный округ Лукойл Варандей коронавирус

Новости

Врач выпал из окна больницы под Воронежом, где он лечился от коронавируса

Трубоукладчик "Газпрома" бросил якорь в Гданьской бухте около Калининграда

Путин 9 мая обратится к россиянам, стоя рядом с Вечным огнем

Путин 9 мая обратится к россиянам, стоя рядом с Вечным огнем

Россияне после отмены режима самоизоляции захотели погулять и обнять родных

Россияне после отмены режима самоизоляции захотели погулять и обнять родных

Несколько сотен жителей Ставрополя простились с главой города

В Московской скорой помощи заявили о сравнительно низкой заболеваемости среди врачей

В Московской скорой помощи заявили о сравнительно низкой заболеваемости среди врачей
Пандемия коронавируса

Проценко рассказал, когда эффективнее делать КТ легких при подозрении на COVID-19

Пандемия коронавируса

Анна Попова заявила, что не все лаборатории делают достоверные тесты на COVID-19

За сутки в России выявлены еще 9623 случая заражения COVID-19

За сутки в России выявлены еще 9623 случая заражения COVID-19

В экспертном совете РПЦ по искусству не согласились с изъятием мозаики со Сталиным из храма ВС

В экспертном совете РПЦ по искусству не согласились с изъятием мозаики со Сталиным из храма ВС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');