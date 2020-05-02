Число зараженных COVID-19 на промплощадке "Лукойла" в НАО достигло 42

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Еще 11 случаев коронавируса выявили за сутки среди работников установки по подготовке нефти (УПН) "Варандей" ТПП "ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз" в Ненецком автономном округе (НАО).

Как сообщает пресс-служба региональной администрации в субботу, общее число заразившихся сотрудников промплощадки достигло 42 человек. Шесть из них находятся на лечении в Нарьян-Маре, 36 - в перепрофилированном под лечебный корпус общежитии УПН "Варандей". 190 человек на Варандее находятся в обсерваторе под медицинским наблюдением. Продолжается проверка сотрудников организаций, работающих на УПН. В настоящее время проводится исследование 291 тест-пробы.

"УПН "Варандейское" закрыто на въезд и выезд. Выставлен блок-пост охраны. Расконсервированы два общежития: одно используется в качестве обсерватора, второе - лечебный корпус для размещения больных. Третье общежитие - так называемая "чистая" зона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в НАО также выявлено два случая коронавируса среди жителей Нарьян-Мара. В связи с этим на самоизоляции в городе находятся 177 человек.

Как сообщалось, первый случай заражения коронавирусом выявили на УПН "Варандей" в конце апреля. В ТПП "Севернефтегаз" сообщали, что у троих сотрудников, двое из которых подрядчики, работающие на промплощадке Варандейского месторождения, была выявлена повышенная температура. После консультаций с медиками их госпитализировали в окружную больницу Нарьян-Мара. В результате тест-проб диагноз COVID-19 подтвердился у одного из них - представителя транспортной компании.

Состав медперсонала, работающего на месторождении, усилен. На место доставлено дополнительное медицинское оборудование.