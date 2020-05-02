Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:42Заразились
на 02.05В России 124 054+9 623В мире 3 343 777+86 931

Вдова родного племянника Николая II скончалась на 94-м году жизни

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Умерла 93-летняя вдова родного племянника императора Николая II Ольга Куликовская-Романова, сообщается на сайте Екатеринбургской епархии в субботу.

"Екатеринбургская митрополия выражает глубокое соболезнование в связи с кончиной Ольги Николаевны Куликовской-Романовой, вдовы Тихона Николаевича, сына великой княгини Ольги Александровны, родного племянника последнего российского государя Николая Александровича", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Куликовская-Романова родилась в 1926 году в Югославии, в семье потомственного дворянина Николая Пупынина и художника, скульптора Нины Коперницкой. Ольга окончила Мариинский Донской институт благородных девиц.

В годы Второй мировой войны была интернирована в Германию (Штутгарт), где работала на фабрике. Впоследствии Ольга переехала в Южную Америку, получила медицинское, коммерческое, архитектурное образование. Перебравшись в Канаду, работала переводчиком в государственных учреждениях. Здесь она познакомилась и вышла замуж за родного племянника Николая II Тихона Романова.

Ольга Куликовская-Романова

Новости

Врач выпал из окна больницы под Воронежом, где он лечился от коронавируса

Трубоукладчик "Газпрома" бросил якорь в Гданьской бухте около Калининграда

Путин 9 мая обратится к россиянам, стоя рядом с Вечным огнем

Путин 9 мая обратится к россиянам, стоя рядом с Вечным огнем

Россияне после отмены режима самоизоляции захотели погулять и обнять родных

Россияне после отмены режима самоизоляции захотели погулять и обнять родных

Несколько сотен жителей Ставрополя простились с главой города

В Московской скорой помощи заявили о сравнительно низкой заболеваемости среди врачей

В Московской скорой помощи заявили о сравнительно низкой заболеваемости среди врачей
Пандемия коронавируса

Проценко рассказал, когда эффективнее делать КТ легких при подозрении на COVID-19

Пандемия коронавируса

Анна Попова заявила, что не все лаборатории делают достоверные тесты на COVID-19

За сутки в России выявлены еще 9623 случая заражения COVID-19

За сутки в России выявлены еще 9623 случая заражения COVID-19

В экспертном совете РПЦ по искусству не согласились с изъятием мозаики со Сталиным из храма ВС

В экспертном совете РПЦ по искусству не согласились с изъятием мозаики со Сталиным из храма ВС
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');