Вдова родного племянника Николая II скончалась на 94-м году жизни

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Умерла 93-летняя вдова родного племянника императора Николая II Ольга Куликовская-Романова, сообщается на сайте Екатеринбургской епархии в субботу.

"Екатеринбургская митрополия выражает глубокое соболезнование в связи с кончиной Ольги Николаевны Куликовской-Романовой, вдовы Тихона Николаевича, сына великой княгини Ольги Александровны, родного племянника последнего российского государя Николая Александровича", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Куликовская-Романова родилась в 1926 году в Югославии, в семье потомственного дворянина Николая Пупынина и художника, скульптора Нины Коперницкой. Ольга окончила Мариинский Донской институт благородных девиц.

В годы Второй мировой войны была интернирована в Германию (Штутгарт), где работала на фабрике. Впоследствии Ольга переехала в Южную Америку, получила медицинское, коммерческое, архитектурное образование. Перебравшись в Канаду, работала переводчиком в государственных учреждениях. Здесь она познакомилась и вышла замуж за родного племянника Николая II Тихона Романова.