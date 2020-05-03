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В Кремле допустили корректировку нацпроектов из-за ситуации с коронавирусом

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Национальные проекты могут корректироваться из-за коронавируса, но они точно не будут сняты с повестки дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, ни коим образом. Об этом речи не идет. Очевидно, что при составлении национального плана развития экономики будут приниматься во внимание те задачи, те бюджетные траты, которые были запланированы в связи с национальными проектами", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

По его словам, при этом нацпроекты могут быть скорректированы из-за коронавируса.

"Нельзя исключать, что какие-то будут вноситься корректировки, но на сами стратегические задачи реализации нацпроектов это не повлияет ни коим образом", - сказал он.

Дмитрий Песков

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