Водолазы Росгвардии начали готовиться к охране Крымского моста

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Водолазы Росгвардии готовятся к проведению мероприятий, связанных с обеспечением безопасности Крымского моста, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Водолазные подразделения Росгвардии готовятся к участию в мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности Керченского моста", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что с начала текущего года водолазы обследовали 894 437 квадратных метров дна водоемов, 638 подводных объектов, 150 корпусов кораблей, 131 гидротехническое сооружение.

"Каждый месяц водолазы Росгвардии обнаруживают мины и торпеды времен Великой Отечественной войны. Только в прошлом году найдено свыше 60 различных боеприпасов того времени", - сообщили в Росгвардии.

Кроме того, в настоящее время в учебном центре войск национальной гвардии РФ в Северобайкальске проводится подготовка специалистов-водолазов не только для морских подразделений Росгвардии, но и для других силовых ведомств страны по основным водолазным квалификациям - "водолаз", "инструктор-водолаз", "старший инструктор-водолаз", "офицер-водолаз" и дополнительным - "водолаз-взрывник", "боевой пловец".

5 мая свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие и сотрудники Росгвардии, которые проходят службу в водолазных подразделениях. В ведомстве рассказали, что 5 мая 1882 года указом императора Александра III была основана первая в мире водолазная школа в городе Кронштадт. В указе императора говорилось о необходимости готовить "опытных в водолазном деле офицеров и нижних чинов для судовых надобностей и подводных минных работ".