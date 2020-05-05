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В Петербурге число выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу не торопятся делать выводы относительно развития в городе ситуации с COVID-19, основываясь лишь на данных о превышении числа излечившихся от вируса над вновь выявленными заболевшими за последние сутки.

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Петербурге зафиксировано 226 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 271 пациент выздоровел.

"Мы пока не можем сказать (сохранится ли тенденция - ИФ)", - сказала "Интерфаксу" глава Управления Наталия Башкетова.

Руководитель ведомства также отрицательно ответила на вопрос, можно ли, основываясь на данных за прошедшие сутки, считать, что ситуация с COVID-19 улучшается.

"Я очень надеюсь, что у нас так и произойдет, но пока делать выводы рано, надо подождать еще неделю. В любом случае мы будем ждать окончания объявленных выходных, то есть, 12 мая. Тогда тенденция будет понятна", - сказала Башкетова.

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зафиксировано 5 тысяч 572 случая заражения COVID-19, умерло 37 человек, выздоровело 1 тысяча 468 человек.

Петербург коронавирус Роспотребнадзор

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