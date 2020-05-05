Что произошло за день: вторник, 5 мая

Приглашение на парад в Минске, новые данные о заболевших коронавирусом и предположения о заболевших во всем мире

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число случаев коронавирусной инфекции в РФ превысило 155 тысяч. За сутки в стране выявлено еще 10 102 новых заболевших. На данный момент в стране проведено уже 4,4 млн тестов. В Петербурге число выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило количество заболевших, но Роспотребнадзор пока не готов делать выводов относительно развития ситуации с пандемией.

- В Германии насчитали в 10 раз больше случаев COVID-19, чем подтверждено официально. Исследователи Университета Бонна оценили количество заболевших в одном из наиболее пострадавших городов страны - Гангельте - и пришли к выводу, что в ФРГ в целом может быть до 1,8 млн инфицированных. Между тем во Франции выяснили, что первый случай коронавируса в стране был еще в декабре 2019 года.

- KLM возобновила полеты в города Европы. Голландский перевозчик будет выполнять рейсы из Амстердама в Барселону, Мадрид, Рим, Милан, Будапешт, Прагу, Варшаву и Хельсинки. Пассажиры будут обязаны иметь маску. В IATA поддерживают идею ношения маски на борту, но против пустых кресел между пассажирами. Между тем президент Франции Эммануэль Макрон допускает, что этим летом поездки по Европе могут быть ограничены.

- Скончался болевший коронавирусом генконструктор РКК "Энергия". Евгению Микрину было 64 года.

- Мэр Нижнего Новгорода уйдет в отставку, выяснил источник. По информации собеседника "Интерфакса", Владимир Панов займёт пост спецпредставителя по Арктике, новая должность структурно входит и в ГК "Росатом" и в правительство РФ.

- Александр Лукашенко пригласил глав государств бывшего СССР на парад 9 мая в Минске. Он заявил, что Белоруссия - самая пострадавшая республика и предложил также показать парад на российском телевидении. В Минске сообщают, что тему парада Лукашенко затронул в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным.