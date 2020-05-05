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В Германии насчитали в 10 раз больше случаев COVID-19, чем подтверждено официально

В Германии насчитали в 10 раз больше случаев COVID-19, чем подтверждено официально
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Число зараженных коронавирусом нового типа в Германии может быть в 10 раз больше, чем сообщают официальные данные, пишет The Guardian со ссылкой на данные исследователей Университета Бонна.

Ученые изучали ситуацию в городе Гангельт (земля Северный Рейн-Вестфалия), где зафиксирован один из самых высоких в ФРГ уровней смертности. По данным экспертов, проверивших случайную выборку из 919 человек, около 15% жителей Гангельта заражены коронавирусом с показателем смертности в 0,37%.

Если перенести эти показатели на все население Германии, то получится, что в стране может быть около 1,8 млн заболевших коронавирусом.

"Любой с виду здоровый человек, которого мы встречаем, может, сам того не зная, быть носителем вируса. Нужно это учитывать и вести себя соответственно", - заявил Мартин Экснер, глава института гигиены и общественного здравоохранения при Университете Бонна.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Германии 166 152 официально подтвержденных случая COVID-19 и 6 993 официально подтвержденных летальных исхода.

Между тем в стране после периода простоя из-за карантина открываются детские площадки и зоопарки, музеи и церкви.

Германия коронавирус

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