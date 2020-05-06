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На юге Сахалина ищут рыбака-любителя с перевернувшейся в реке лодки

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Спасатели ищут рыбака-любителя, пропавшего в Макаровском районе 4 мая ночью, сообщает пресс-служба главное управление МЧС по Сахалинской области в среду.

"В ночное время 4 мая, двигаясь вверх по течению реки Пугачевка, четверо рыбаков перевернулись на резиновой лодке с мотором. Троим удалось выбраться на берег, местонахождение четвертого рыбака неизвестно", - говорится в сообщении.

В тот же день для оказания помощи полиции в поисках пропавшего из Южно-Сахалинска в Макаровский район выехали спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС им. В.А. Полякова в составе 5 человек и 1 единицы техники.

За это время обследовано более 11 км береговой полосы реки Пугачевка. Поиски результатов пока не дали.

Сахалинская область

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