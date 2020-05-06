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В турецких отелях этим летом будут действовать ограничения для туристов

В турецких отелях этим летом будут действовать ограничения для туристов
Фото: Reuters

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Отели Турции летом будут работать с рядом ограничений из-за коронавируса, сообщает газета Daily Sabah.

"В соответствии с требованиями министерства культуры и туризма Турции, гостиницы этим летом могут быть заполнены максимум на 60%. У туристов при заселении будут измерять температуру и выдавать им маски. В отелях будет оборудована карантинная зона, куда будут отправлять постояльцев с подозрением на COVID-19", - пишет издание.

Дверные ручки и другие поверхности в отелях будут регулярно дезинфицироваться, номера после выселения гостей будут оставаться пустыми в течение 12 часов.

В зонах питания продукты будут закрыты защитной стеклянной панелью на случай кашля и чихания кого-то из гостей. Между столами будет соблюдаться дистанция 1,5 метра, а количество людей в обеденных залах будет ограничено. Также временно исчезнут кофемашины и другие автоматы с напитками, которыми массово пользуются постояльцы.

На пляжах будет соблюдаться социальная дистанция. Уровень хлора в бассейнах будет поддерживаться на значительном уровне. Спа-центры и фитнес-залы в этом сезоне будут закрыты.

Ранее власти Турции объявили, что страна пройдет через четыре этапа снятия ограничений из-за коронавируса. Постепенное возобновление международного авиасообщения начнется 12 июня. А полностью вернуться к нормальной жизни можно будет только после создания вакцины.

По состоянию на 6 мая в Турции зарегистрировано почти 130 тыс. случаев COVID-19.

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