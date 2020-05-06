Почти в полтора раза снизилось число арестованных в СИЗО Москвы на фоне COVID-19

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В министерстве внутренних дел России отмечают значительное снижение числа лиц, направляемых в следственные изоляторы в период пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

"В условиях напряженной эпидемиологической обстановки руководством МВД России органы предварительного расследования ориентированы на исключение действий и решений, создающих опасность для жизни и здоровья участников уголовного судопроизводства, в том числе при рассмотрении вопроса об избрании, изменении меры пресечения и определении ее вида", - приводит в сообщении данные полиции пресс-служба СПЧ.

По данным совета, в указанном месяце в Главном управлении МВД России по Москве число арестованных дознавателями и следователями лиц (84) сокращено почти в полтора раза по сравнению с февралем (120).

"По состоянию на 1 апреля из 327 лиц, арестованных в первом квартале 2020 года, под стражей содержалось всего 263", - отметили в СПЧ.

При этом в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области количество заключенных в течение января - марта под стражу лиц сократилось к 1 апреля вдвое (с 297 до 157), а в ГУ МВД России по Московской области - на 18 % (с 174 по 143).

Наполняемость ИВС снизилась с 36,9% до 11,8%, подчеркнули в пресс-службе.

"Кроме того, в апреле текущего года органы предварительного следствия в системе МВД России дополнительно ориентированы на приоритетное применение по уголовным делам в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений небольшой тяжести мер пресечения, не связанных с содержанием под стражей", - сообщили в СПЧ.