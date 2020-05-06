Пять человек погибли в ДТП в Самарской области

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Пять человек, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе "Самара-Ульяновск-Димитровград" в среду вечером. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В Красноярском районе Самарской области на 74-ом километре автодороги "Самара-Ульяновск-Димитровград" столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и KIA Cerato. В одном из автомобилей находилось двое взрослых, в другом двое взрослых и ребенок. Все пять человек погибли, сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что сигнал о происшествии поступил в районе 22:00 местного времени (21:00 по Москве).