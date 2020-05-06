Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:52Заразились
на 06.05В России 165 929+10 559В мире 3 662 691+79 636

Пять человек погибли в ДТП в Самарской области

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Пять человек, в том числе ребенок, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе "Самара-Ульяновск-Димитровград" в среду вечером. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В Красноярском районе Самарской области на 74-ом километре автодороги "Самара-Ульяновск-Димитровград" столкнулись автомобили Chevrolet Cruze и KIA Cerato. В одном из автомобилей находилось двое взрослых, в другом двое взрослых и ребенок. Все пять человек погибли, сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что сигнал о происшествии поступил в районе 22:00 местного времени (21:00 по Москве).

Самарская область ДТП

Новости

Группа "Первого канала" лишилась аккредитации в Белоруссии из-за сюжета о COVID-19

Группа "Первого канала" лишилась аккредитации в Белоруссии из-за сюжета о COVID-19

Министр образования Фальков ушел на самоизоляцию

Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжениями в страны Ближнего Востока

Что произошло за день: среда, 6 мая

РПЦ попросила отдать ей частные квартиры на территории Александро-Невской лавры

Российским военным запретили пользоваться гаджетами на службе

Российским военным запретили пользоваться гаджетами на службе

Академик РАН усомнился в эффективности масочного режима

Гендиректор ВСМПО Воеводин ушел со своего поста

СК подтвердил гибель российского миллиардера Босова

РБК сообщил о самоубийстве основателя "Аллтека" Босова

РБК сообщил о самоубийстве основателя "Аллтека" Босова
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');