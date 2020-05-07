В ТЦ на Алтае устроили распродажу и собрали толпу в период карантина по коронавирусу

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В городе Рубцовске (Алтайский край) начата проверка по факту нарушения ограничительных мер в торговом центре, где во время распространения коронавируса собрались покупатели на распродажу.

Как сообщает краевое правительство, инцидент произошел 5 мая в торговом центре "Эврика". В одном из магазинов собралось большое количество покупателей, на место выезжали сотрудники полиции, они провели разъяснительную беседу с гражданами и приняли меры по рассредоточению собравшихся.

В местных СМИ сообщается, что горожане собрались на распродажу нижнего белья.

Как уточняет региональное правительство, проверку начало Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Составлено четыре протокола за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Индивидуальным предпринимателям грозит штраф до 150 тыс. рублей.

Всего в Алтайском крае подтверждено 605 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 133 человека, скончались трое.