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В Петербурге определили приемлемый для смягчения карантина прирост заболевших

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова считает, что вопрос об ослаблении режима ограничений может быть поставлен, когда ежедневный прирост заболевших COVID-19 не будет превышать 2%.

Выступая в эфире телеканала "Санкт-Петербург", она напомнила, что сейчас темпы прироста составляют 7-8%.

"Хотя у нас не очень высокие цифры по приросту, но он сохраняется", - сказала Башкетова.

Она предположила, что первым послаблением ограничений может стать разрешение на работу всех промышленных предприятий города, сегодня из них работают только около половины.

Башкетова также предупредила, что даже после отмены всех ограничений город не вернется "к прошлой жизни".

Петербург Роспотребнадзор коронавирус

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