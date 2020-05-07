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Рост цен на медикаменты в РФ в апреле в четыре раза превысил общую инфляцию

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Рост цен на медикаменты и медицинские товары в РФ в апреле стал самым значительным в категории непродовольственных товаров, превысив общую инфляцию за этот период в четыре раза, следует из данных Росстата.

Цены на медикаменты в апреле по сравнению с мартом выросли на 3,2%, за этот же период инфляция составила 0,8%.

В частности, как сообщил Росстат, метамизол натрия (отечественный анальгин) подорожал на 8,1%, троксерутин (препарат для лечения болезней вен) на 8,0%, линекс (пробиотик) на 5,7%, левомеколь (антибактериальная мазь) на 5,4%, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 5,2%, офтан катахром (глазные капли) и вата - на 4,7%.

Бинты подорожали на 4,5%, ртутные термометры и валидол - на 4,3%, йод - на 4,2%, настойка пустырника - на 4,0%, бромгексин (отхаркивающее средство при лечении бронхитов и пневмонии) - на 3,9%, валокордин - на 3,6%, флуоцинолона ацетонид (противовоспалительная мазь) и ацетилсалициловая кислота - на 3,5%, ренни - на 3,4%.

Россия Росстат

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