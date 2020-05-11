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Российская "дочка" Toyota возобновляет работу всех подразделений

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Российское подразделение Toyota - ООО "Тойота мотор" - с 12 мая возобновляет работу всех подразделений, включая производство в Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в компании.

"После паузы, связанной с введением ограничительных мер, компания "Тойота" возобновляет производство на заводе в Санкт-Петербурге в полном объеме с 12 мая 2020 года. Также свою работу в штатном режиме начнут склады сервисных запасных частей в Московской области и Новосибирске", - сообщил представитель компании.

Данное решение было принято руководством компании в связи "c прекращением режима нерабочих дней, а также на основании специальных постановлений правительств Санкт-Петербурга, Московской и Новосибирской областей, снимающих ограничения с деятельности части предприятий".

В компании соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические условия для работы в полном соответствии с требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора.

"Данные условия закреплены локальным нормативным актом компании "Стандарт безопасной деятельности, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и иных инфекций в условиях пандемий" и гарантируют максимальную защиту сотрудников, партнеров и покупателей Toyota от влияния вируса", - подчеркнули в Toyota.

Как сообщалось ранее, ООО "Тойота мотор" с 28 марта 2020 года приостановила деятельность в связи с объявленными в России нерабочими днями.

ООО "Тойота Мотор" зарегистрировано в 2001 году. Филиалом компании является завод Toyota в Петербурге. Предприятие введено в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускает модели RAV4 и Camry. Мощности рассчитаны на выпуск 100 тыс. автомобилей в год.

Toyota

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