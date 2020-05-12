Умер один из идеологов националистического движения в России Константин Крылов

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Умер один из лидеров российских националистов, писатель и философ Константин Крылов. Об этом сообщила его жена Надежда Шалимова.

Крылову было 52 года. Смерть наступила в полдень 12 мая.

20 апреля он попал в Боткинскую больницу с инсультом. 7 мая Шалимова сообщила, что 3 мая у него случился второй геморрагический инсульт - разрыв одного из сосудов мозга, и его перевели в реанимацию.

Крылов в середине 2000-х годов был лидером Русского общественного движения, после 2007 года — президентом "РОД-Россия". В 2012 году он стал одним из создателей незарегистрированной Национально-Демократической партии. В 2012 году он был избран в координационный совет оппозиции.

Осенью 2011 года в отношении Крылова возбудили уголовное дело о разжигании межнациональной розни после того, как в октябре он выступил на митинге "Хватит кормить Кавказ" на Болотной площади. В январе 2013 года Замоскворецкий суд назначил ему 120 часов исправительных работ.

Крылов был главным редактором газеты "Русский марш", журнала "Вопросы национализма" и Агентства политических новостей.