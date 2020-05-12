Титов сообщил, что Роспотребнадзор готов разрешить парикмахерским открыться

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил, что глава Роспотребнадзора Анна Попова согласна внести изменения в рекомендации своего ведомства, соблюдение которых открывает предприятиям дорогу к восстановлению деятельности.

В пресс-службе бизнес-омбудсмена сообщили, речь, в частности, идет о требовании к парикмахерским и салонам красоты обеспечить наличие отдельных изолированных кабинетов для каждого обслуживаемого клиента.

"На недавнем онлайн-совещании представителей отрасли с Титовым этот пункт рекомендаций отмечался как один из самых нереалистичных", - уточнила пресс-служба Титова.

Так, отметили в пресс-службе, вместо нормы по оказанию услуг каждому посетителю исключительно в отдельном кабинете Ассоциация предприятий индустрии красоты предлагает разрешить салонам отгораживать рабочие места ширмами или ограничиваться дистанцией в 1,5 метра.