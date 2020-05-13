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Уральский вуз пожаловался прокурорам на посадку деревьев активистами

Уральский вуз пожаловался прокурорам на посадку деревьев активистами
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС, Екатеринбург) обратился в прокуратуру после того, как горожане посадили в парке вуза около полусотни деревьев. В пресс-службе университета объяснили, что посадки не были согласованы с администрацией вуза.

Вуз попросил прокуратуру дать правовую оценку действиям граждан.

11 мая жители Заречного района Екатеринбурга сообщили в соцсетях, что посадили в парке УрГУПС около 50 деревьев взамен тех, что вуз вырубил накануне. Охранники университета попытались вызвать полицию, полицейские не приехали.

Как сообщалось, ранее активистов возмутила вырубка многолетних деревьев на территории вуза из-за строительства бассейна для студентов.

Позднее транспортная прокуратура внесла представление ректору УрГУПС Александру Галкину об устранении нарушений законодательства о землепользовании и охране окружающей среды. В прокуратуре сообщали, что вуз не обращался "по вопросу вырубки 47 деревьев и получения разрешительной документации к собственнику земельного участка в лице Росимущества и администрации Екатеринбурга".

УрГУПС Екатеринбург

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