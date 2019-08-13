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Медведь убил грибника в Хабаровском крае

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.

По словам собеседника агентства, нападение произошло недалеко от поселка Сулук. "Утром 12 августа мужчина вышел за грибами в лес и не вернулся", - добавил он.

На место инцидента выезжали охотоведы, которые и застрелили медведя. Затем тело животного отправили на экспертизу в ветеринарную лабораторию. Также гибель мужчины расследуют полицейские.

При этом на официальном сайте Верхнебуреинского района появилась информация об участившихся обращениях местных жителей о встречах с дикими животными.

"Со слов людей, медведей-подростков или медведицу с медвежатами видели на обочинах поселковых дорог, свалке, железнодорожных насыпях", - говорится в сообщении.

Хабаровский край

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