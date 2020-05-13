Трутнев не увидел предпосылок для изменения госполитики в Арктике из-за пандемии

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Замедление экономики страны из-за ограничительных мер по коронавирусу не скажется на реализации запланированной государственной политики в Арктике, уверен курирующий Арктику вице-премьер Юрий Трутнев.

По итогам заседания Госкомиссии по развитию Арктики, отвечая журналистам на соответствующий вопрос, он напомнила, что Арктика - это стратегический регион, который имеет важное значение для страны, ее развития, ее безопасности. Он убежден, что работать надо еще быстрее.

Комментируя вопрос может ли быть пересмотрена загрузка Северного морского пути, вице-премьер сказал, что на сегодня таких планов нет.

"Я надеюсь, что изменения в задачи по Севморпути вносить не придется. Но давайте сначала выйдем из этого кризиса. Только-только сейчас мы начинаем ослаблять меры по коронавирусу, еще нет оценки ущерба", - считает Трутнев.

Отвечая на вопрос, какие компании уже подали заявления для субсидий на инфраструктуру в Арктике, Трутнев напомнил, что пока в силу вступил только первый пакет законов в Арктике, о массовом движении проектов говорить рано. Хотя они есть.

"Насколько я знаю, "Роснефть" не отказывается от своих проектов в арктической зоне. Есть проекты в Мурманской области - транспортные, логистические, добычные. И норильский узел, связанный с развитием "Норникеля". Сегодня эти проекты уже в активе есть. Уверен, что по окончанию формирования системы преверенций, после того, как люди почувствуют, что государство готово поддерживать, проектов в Арктике будет больше", - отметил вице-премьер.

Он также заверил, что вскоре вступит в силе очередной пакет льгот.

Минвостокразвития рассчитывает, что пакет законов о системе ненефтегазовых преференций в Арктической зоне может вступить в силу в конце июля - начале августа 2020 года. Ранее, с 1 апреля, в России начали действовать преференции для новых нефтегазовых проектов в Арктике.

Также в начале мае Минвостокразвития внесло в правительство Стратегию развития Арктики до 2035 года. Она определяет ключевые направления и задачи развития Арктической зоны, а также механизмы, этапы и ожидаемые результаты их реализации. Документ разработан в целях реализации Основ государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года, утвержденных указом президента 5 марта 2020 года.