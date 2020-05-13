Минобрнауки рекомендовало вузам не повышать стоимость обучения в новом учебном году

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам не повышать стоимость обучения в наступающем учебном году из-за особенностей дистанционного образования в связи с коронавирусом, рассказал глава ведомства Валерий Фальков.

"Министерство рассмотрело поступившие предложения относительно корректировки стоимости обучения и рекомендует университетам установить цены на следующий учебный год не выше стоимости обучения в 2019 году. Мы считаем это наиболее рациональным решением, которое позволяет защитить интересы всех сторон образовательного процесса", - сказал Фальков в среду в ходе заседания Российского союза ректоров.

Министр напомнил, что из-за пандемии коронавируса вузы перешли на дистанционное обучение, причем переход в онлайн потребовал и дополнительных вложений в инфраструктуру университетов, и переупаковки образовательного контента, который создавался для преподавания в других условиях.

"Мы понимаем, в какой ситуации в связи с коронавирусом оказались студенты, которые самостоятельно оплачивают учебу в университете. Мы также понимаем, как тяжело преподавателям и вузам пришлось в связи с необходимостью срочно перевести обучение на дистанционные форматы, чтобы защитить людей от коронавирусной инфекции", - отметил Фальков.

Он подчеркнул, что дистанционный формат обучения не является заочным. "Одно из требований министерства к университетам в связи с вынужденным переходом на дистанционное обучение из-за коронавируса - сохранить качество образования. Качество образования зависит в первую очередь от преподавателей, на оплату труда которых уходит значительная часть средств университетов", - заявил глава Минобрнауки.