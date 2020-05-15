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Прокуратура проверит крупнейшего производителя авиатехники после конфликта из-за зарплат

В СМИ попала видеозапись перепалки рабочих и руководства предприятия

Прокуратура проверит крупнейшего производителя авиатехники после конфликта из-за зарплат
Авиастроительный завод "Авиастар-СП" в Ульяновске
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку крупнейшего в России производителя авиатехники - "Авиастар-СП" после публикаций об открытом конфликте руководства предприятия и работников из-за изменения оплаты труда. Об этом сообщила прокуратура Ульяновской области.

Экономический кризис

По данным СМИ, администрация компании издала приказ об изменении формы оплаты труда. Рабочие считают, что в результате им будут меньше платить. Жалоб от работников "Авиастара-СП" в прокуратуру не поступало, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

14 мая в интернете появилась 13-минутная запись встречи работников агрегатно-сборочного производства и руководства предприятия. Рабочие прервали работу и выражали недовольство новыми правилами начисления зарплаты, опасаясь, что она сократится вдвое.

"Авиастар-СП" через официальное заявление заверил, что "ухудшения оплаты труда не будет": "Заработная плата на предприятии выплачивается своевременно и в полном объеме в соответствии с требованиями трудового законодательства и коллективного договора".

Методику оплаты усовершенствовали, чтобы повысить заинтересованность работников "в высоких результатах труда" и привлечь квалифицированный персонал.

В частности, с июля 2020 года "предусмотрено увеличение тарифной части оплаты труда основных производственных рабочих, а также увеличение предельного размера ежемесячной премии с 40% до 110%, в зависимости от объема выполненных работ".

Компания также подтвердила, что руководство предприятия разъяснило ситуацию на встрече с рабочими агрегатно-сборочного производства, и после встречи сотрудники цеха вернулись к работе.

"Интерфаксу" не удалось получить комментарий профсоюзной организации "Авиастар-СП" по возникшей ситуации.

АО "Авиастар-СП" является крупнейшим предприятием России по выпуску авиационной техники, специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, пассажирских и грузовых самолетов семейства Ту-204, сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 "Руслан", осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание авиатехники, ведет монтаж интерьеров и отработку систем самолетов семейства Sukhoi Superjet 100, а также участвует в кооперации по производству самолета МС-21.

Хроника 27 января – 15 мая 2020 годаЭкономический кризис
Ульяновская область Ульяновская прокуратура Авиастар-СП Ан-124 Руслан Ил-76 Ту-294

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