Суд в Петербурге отправил под домашний арест пассажира, ударившего контролёра в метро

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Кировский районный суд Петербурга назначил домашний арест пассажиру, который ударил контролера в метро за просьбу надеть маску.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, Марат Мамедов, которому инкриминируется хулиганство, будет под домашним арестом до 13 июля.

Как сообщалось, утром в четверг в вестибюле станции метро "Нарвская" после предложении надеть защитную маску обвиняемый ударил контролёра, дежурившего у турникетов, кулаком по лицу. Позже в тот же день злоумышленник был задержан. Потерпевший находится на амбулаторном лечении.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье о побоях (116 УК РФ). СКР, приняв дело к производству, переквалифицировал действия нарушителя на статью о хулиганстве (213 УК РФ).

Информированный источник сообщал "Интерфаксу", что 34-летний Мамедов судим за кражу и оборот наркотиков, освободился из колонии в 2015 году. В настоящий момент он безработный.