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Жительница Челябинска побила полицейского после замечания об отсутствии маски

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Челябинска, которая ударила полицейского, предложившего ей надеть защитную маску в магазине, сообщает пресс-служба регионального СУ Следственного комитета РФ (СКР) в среду.

Инцидент произошел в торговом зале продуктового магазина в начале недели. По версии следствия, сотрудник полиции, проводивший рейд, сделал замечание посетителю о том, что нужно пользоваться защитными средствами. Он предложил ему и его супруге надеть маски, женщина в ответ нанесла ему несколько ударов.

В отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и предъявлении обвинения, отмечает пресс-служба.

Пресс-служба регионального ГУ МВД уточняет, что 33-летняя женщина повела себя агрессивно, когда сотрудник полиции начал составлять административный протокол о нарушении масочного режима на ее мужа.

"В Челябинской области с 12 мая действует обязательный масочный режим при нахождении в местах общего пользования. Неисполнение требования является основанием для привлечения к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)", - отмечает пресс-служба.

Оба нарушителя были доставлены в отдел полиции Калининского района, где в отношении мужчины был составлен еще один административный протокол, по ст. 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), а материалы в отношении женщины передали для разбирательства в следственные органы.

Похожий инцидент произошел в середине мая в Петербурге: там пассажир метрополитена ударил контролера за просьбу надеть защитную маску. На пассажира завели уголовное дело о хулиганстве и отправили под домашний арест.

СКР Челябинск МВД

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