Военный суд впервые применил "коронавирусную инновацию" при рассмотрении меры пресечения

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Второй западный окружной военный суд из-за ограничительных мер, связанных с COVID-19, по предложению защиты впервые применил новую технологию при рассмотрении вопроса о продлении меры пресечения.

"Михаилу Барышеву была доставлена полная заверенная копия материалов, обосновывающих продление его заключения, и он получил возможность прочесть, а не услышать их", - сказал "Интерфаксу" его адвокат Александр Балян.

По словам защитника, судебное разбирательство о продлении меры пресечения его подзащитному - экс-руководителю "Центрального спортивного клуба армии" (ЦСКА) полковнику Барышеву - проходило с использованием видеосвязи и заняло два дня. По итогам рассмотрения, отметил адвокат, суд решил продлить срок содержания обвиняемого под стражей до 16 августа, "что превышает предельно допустимое по закону нахождение в СИЗО в течение 18 месяцев".

Бывший начальник ЦСКА был арестован 23 ноября 2018 года. В настоящее время ему предъявлено обвинение в получении, взяток, мошенничестве, превышении полномочий и попытке побега. По версии следствия, общая сумма незаконно полученных офицером и его подельниками денежных средств составляет порядка 23 млн рублей. Вину полковник не признает.

Барышев был назначен на должность начальника ЦСКА 20 октября 2014 года. На этом посту он проработал до июля 2017 года, когда был назначен начальником Главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил РФ, к настоящему времени расформированному.