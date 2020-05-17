Белоусов дал новые поручения по поддержке граждан и экономики РФ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов дал ряд поручений Минздраву и Минтруду для оказания новых мер поддержки граждан и экономики страны на фоне ситуации с распространением коронавируса.

Согласно перечню поручений, с которым ознакомился "Интерфакс", Минздрав РФ до 18 мая должен представить предложения по оптимизации, в том числе сокращению отчетности медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам с подтвержденным коронавирусом и пациентам с подозрением на эту инфекцию, а также проводимых в отношении этих организаций контрольно-надзорными органами проверок.

Кроме того, Минтруду и Минфину поручено "представить в правительство РФ предложения о порядке внесения изменений в законодательство РФ, предусматривающих увеличение в два раза минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком неработающим гражданам, в том числе студентам".

Минтруд, Минэкономразвития и Минфин должны также до 18 мая представить в правительство комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда, и по дополнительной поддержке граждан, находящихся под угрозой увольнения, потерявших работу, в том числе признанных безработными.

Поручения даны в рамках выполнения решений, принятых на совещании у президента 11 мая, посвященного санитарно-эпидемиологической обстановке и новым мерам поддержки граждан и экономики страны.