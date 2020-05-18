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Ученые из Новосибирска предложили диагностировать COVID-19 по выдоху

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Ученые предлагают использовать разработанный в новосибирском Институте автоматики и электрометрии портативный газоанализатор для выявления инфицированных новым коронавирусом, сообщает межведомственная группа при Сибирском отделении РАН по борьбе с COVID-19.

"Компактный отечественный газоанализатор производится в новосибирском Академгородке и уже эксплуатируется в 12 странах (США, Германия, Италия, Индия, Китай, Бельгия и др.)", - говорится в сообщении.

"В связи с необходимостью массовой диагностики коронавируса у граждан на этапе инкубационного периода при нехватке тест систем (а также их дороговизне и длительности получения результатов в лабораторных условиях) ученые предложили решение по массовой диагностике людей в местах скопления и длительного пребывания (аэропорты, вокзалы, метрополитен, магазины, аптеки), на рабочих местах и в других случаях", - отмечается в пресс-релизе.

Предполагается, что диагностику с помощью специально обученной нейросети можно проводить по так называемым отпечаткам метаболизма в выдохе человека, который представляет собой смесь из порядка 750 летучих соединений, проходящих через кровоток и участвующих в альвеолярном обмене.

Председатель межведомственной группы при СО РАН по COVID-19 академик РАН Михаил Воевода обратился за помощью к мэру Москвы Сергею Собянину, поскольку ученым необходимо собрать коллекцию материалов больных с коронавирусной инфекцией и пневмонией для выявления соответствующих биомаркеров (итогов метаболизма, протекающего в организме в ответ на инфицирование COVID-19).

"Мы в постоянном режиме отбираем, экспериментируем, анализируем препараты и технологии, которые могут быть полезны и сейчас, в рамках борьбы с COVID-19, и в будущем, поскольку с такими вызовами нам еще предстоит столкнуться", - отметил Воевода.

По его словам, поскольку вирус SARS-CoV-2 (вызывающий заболевание COVID-19), продолжает мутировать, не исключено появление нового штамма коронавирусной инфекции уже в этом году.

Институт автоматики и электрометрии СО РАН Новосибирск коронавирус

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