В Омске жертвой мошенников стал коллекционер редких скорпионов

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Омске мошенник обманул коллекционера паукообразных, который заказал себе нового питомца через интернет.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по городу, 33-летний житель Омска на сайте объявлений нашел предложение от заводчика скорпионов из Башкирии, который предлагал приобрести 10 особей по выгодной цене.

Перечислив продавцу 7 тыс. рублей, оплаченной посылки заявитель так и не дождался.

Потерпевший серьезно увлекается коллекционированием паукообразных и содержит дома инсектарий. Заказанные им скорпионы относятся к довольно редкой породе.

Отправить их получателю продавец должен был в специальном контейнере, воспользовавшись услугами транспортной компании.

Возбуждено уголовное дело статье "Мошенничество". Сотрудники полиции подготовили и отправили запросы интернет-провайдерам, в банк и операторам мобильной связи для уточнения обстоятельств произошедшего.