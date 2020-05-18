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Пять экс-полицейских получили 40 лет колонии за пытки и суицид задержанного

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Нижнекамский городской суд в Татарстане огласил приговор пятерым бывшим сотрудникам УМВД по Нижнекамскому району, признанным виновными в пытках задержанных; экс-полицейские в общей сложности получили 40 лет колонии.

"В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства)", - сообщает республиканское управление СКР в понедельник.

По информации ведомства, бывшим полицейским назначено наказание на срок от шести лет и трех месяцев до 11 лет лишения свободы.

"Начальник отделения по борьбе с организованной преступностью отдела угрозыска УМВД Ринат Ахметшин получил девять лет лишения свободы в колонии общего режима", - сообщает в свою очередь правозащитная организация "Зона права". На год меньше получил его коллега, оперуполномоченный Михаил Логачев.

Еще трое оперуполномоченных будут отбывать наказание в колонии строгого режима: Гадель Рахимов - 11 лет, Игорь Филинов - семь лет и три месяца, Наиль Миндубаев - шесть лет и три месяца.

Дело Ильназа Пиркина

Ранее сообщалось, что, по версии следствия, осенью 2017 года нижнекамские полицейские в целях повышения статистических показателей выбивали у 22-летнего Ильназа Пиркина признание в совершении серии краж из автомобилей, к которым он был не причастен. При этом молодому человеку угрожали убийством и подвергали пыткам, в том числе надевая на голову противогаз.

Позднее Пиркин покончил с собой. В предсмертном видеоролике, записанном на мобильный телефон, молодой человек рассказал об издевательствах в полиции.

Согласно материалам дела, жертвами полицейских пыток стали еще три человека. Причем двух из них заставляли взять на себя вину за суицид Пиркина.

В деле есть и шестой фигурант - стажер Ильнар Гарипов, который скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Другие преступления экс-полицейских из Татарстана

В ходе расследования дела Пиркина были установлены дополнительные эпизоды противоправной деятельности обвиняемых, отмечает управление СКР по Татарстану. Так, в мае 2018 года, один из фигурантов, проводивший проверку по сообщению о развратных действиях на территории одной из школ выяснил, что к совершению преступления причастен местный житель.

Полицейский стал звонить ему и требовать 20 тыс. рублей за не привлечение к уголовной ответственности, однако мужчина обратился в правоохранительные органы. В дальнейшем при получении взятки был задержан знакомый полицейского, выступивший в качестве посредника.

Также в ходе расследования уголовного дела установлено, что в ноябре 2016 года трое обвиняемых применяли физическое насилие в отношении другого жителя Нижнекамска, вынуждая его признаться в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Татарстан СКР МВД Ильназ Пиркин

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