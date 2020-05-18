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Профессор из Москвы найден мертвым в омуте под Костромой

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в реке под Костромой тела пропавшего профессора университета из Москвы, сообщает прокуратура региона в понедельник.

"Прокуратурой Костромского района признано законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Дело возбуждено в связи с обнаружением 11 апреля 2020 года в русле реки Кострома в районе Шуваловского омута, расположенного вблизи д. Сущево Костромского района, трупа неустановленного мужчины, в брюках которого находилась сумка с камнями", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что погибшему было 54 года, он являлся профессором Государственного университета управления в Москве.

Мужчина числился без вести пропавшим с 1 ноября 2019 года, когда он ушел из дома в университет. По данным поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт", мужчину искали в Подмосковье, Владимирской, Ивановской и Костромской областях.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства преступления.

Костромская область Москва Государственный университет управления

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