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30 человек заразились COVID-19 в психоневрологическом интернате в Волгоградской области

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Очаг заболевания коронавирусом локализовали в психоневрологическом интернате в Жирновском районе Волгоградской области, сообщил журналистам во вторник заместитель председатель облздрава Николай Алимов.

По его словам, первичное лабораторное обследование показало положительный результат на COVID-19 у 30 пациентов. Сейчас проводятся повторные тесты.

Алимов отметил, что пациентов, у которых болезнь протекает бессимптомно, перевели в Жирновскую ЦРБ, где развернуты 40 инфекционных коек. Восемь человек с признаками ОРВИ госпитализировали в город Камышин.

Он отметил, что в интернате постоянно живут 90 пациентов и 25 человек персонала.

Региональное управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование причины вспышки заболевания. В учреждении объявлен карантин - в интернате изолированы проживающие вместе с социальными работниками.

По данным на вторник, в Волгоградской области подтверждены 1747 случаев коронавируса. После выздоровления выписаны 519 человек. Скончались 13 человек. На домашней самоизоляции находятся 4000 человека, в стационарах под меднаблюдением - еще 1463 человека.

Волгоградская область коронавирус

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