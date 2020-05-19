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Х5, "Магнит" и Metro продлили акцию по обнулению наценки на часть товаров

Х5, "Магнит" и Metro продлили акцию по обнулению наценки на часть товаров
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Ритейлеры X5 Retail Group, "Магнит" и Metro Cash & Carry продлили срок действия нулевой торговой наценки на отдельные категории социально значимых товаров до конца июня.

Каждая сеть определила перечень продуктов питания первой необходимости в сегменте "первой цены", куда вошло не менее 10 наименований бакалейных товаров, плодоовощной и скоропортящейся продукции, которые продаются без торговой наценки - по цене их приобретения у производителей.

В начале апреля Х5 и "Магнит" объявили, что обнуляют торговую наценку на некоторые социально значимые товары не менее чем на месяц. Чуть позже к этой инициативе присоединилась Metro.

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"Магнит" включил в этот список рис, тушенку говяжью, крупу "Геркулес", черный чай, яблоки, картофель, макароны, сахар, замороженную курицу, хозяйственное мыло.

Х5 обнулила наценку на такие товары, как тушенка, картофель, макароны, подсолнечное масло, геркулес, молоко, батон, черный чай и др.

В Metro это сливочное масло, растительное масло, яйца, сахар, соль, крупы, макароны, рис. Состав корзины товаров без наценки может варьироваться в зависимости от региона. Часть артикулов представлена собственными торговыми марками Metro.

Федеральная антимонопольная служба сообщала, что Х5 проинформировала ее, что собирается продавать некоторые социально значимые товары без наценки и что к этой инициативе может присоединиться "Магнит".

По мнению ФАС, такая практика не противоречит положениям закона о торговле и закона о защите конкуренции.

Х5 Retail Group Магнит Metro

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