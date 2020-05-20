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Думский комитет одобрил публикацию деклараций о доходах депутатов позже, чем обычно

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по контролю и регламенту согласился с тем, что обычный срок публикации деклараций о доходах депутатов может меняться.

На заседании комитета было поддержано соответствующее изменение в порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, на официальном сайте Думы и предоставления этих сведений общероссийским СМИ для опубликования.

Решение комитета опубликовано в базе законодательной работы Госдумы.

Традиционный срок публикации деклараций составляет 14 рабочих дней после завершения декларационной кампании.

Ранее, 17 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ, уточняющий, что сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года представляются до 1 августа 2020 г. включительно. Обычно декларации представляют к 1 апреля.

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