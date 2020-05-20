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Минкомсвязь и ЦБ РФ запустили сервис удаленного обслуживания клиентов банков

В проекте участвуют 20 кредитных организаций и 4 страховых компании

Минкомсвязь и ЦБ РФ запустили сервис удаленного обслуживания клиентов банков
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Минкомсвязь и ЦБ РФ запустили в промышленную эксплуатацию сервис для удаленного обслуживания клиентов банков и страховых компаний, говорится в пресс-релизе финансового регулятора.

Сервис работает через личный кабинет портала госуслуг. Граждане смогут дистанционно предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги и сервисы полностью в цифровом виде без посещения офисов. Этот сервис запущен в рамках эксперимента по созданию цифрового профиля россиян.

"Через новый сервис финансовые организации могут получать необходимые сведения, хранящиеся о гражданах в различных базах данных (ФНС, Росреестр, МВД, ПФР и другие)", - говорится в пресс-релизе ЦБ. Таким образом, банки и их клиенты смогут взаимодействовать удаленно и без необходимости дополнительно предоставлять документы, отмечается в релизе.

Регулятор указывает, что получить такую информацию можно только с согласия клиента, которое хранится в едином реестре цифровых согласий.

У нескольких банков появилась услуга оформления кредита онлайн

Сейчас в проекте принимают участие 20 банков и четыре страховые организации. "Причем клиенты шести банков уже могут через сервис в личном кабинете на едином портале госуслуг заполнить анкету на дистанционное предоставление кредита онлайн. Список кредитных организаций будет увеличиваться", - говорится в пресс-релизе. Банк России отмечает, что страховые компании пока тестируют возможность оформления полисов ОСАГО и каско через этот сервис

"Сервис реализован с учетом необходимых мер по защите информации на базе инфраструктуры электронного правительства, которая принадлежит государству", - отметила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, слова которой приводятся в пресс-релизе.

ЦБ отмечает, что в перспективе проект будет расширен на все кредитные и микрофинансовые организации, также в сервисе появятся новые сведения. "В частности, (сервис пополнится данными - ИФ) о доходах граждан из информационных систем ФНС России и Минтруда России, а также сведениями из БКИ (Бюро кредитных историй - ИФ). Соответствующий проект акта проходит согласование с заинтересованными государственными органами", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, пилотный проект по работе банков и страховых компаний с цифровым профилем россиянина был запущен в 2019 году. В марте 2019 года Скоробогатова говорила об участии в "пилоте" 16 банков.

Минкосвязь ЦБ РФ Ольга Скоробогатова

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