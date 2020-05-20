Омбудсмен Петербурга заявил, что правовая база отстает от введения COVID-ограничений

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов считает недостаточно проработанными правовые основы введенных в городе ограничений по COVID-19.

"Ограничительные меры, тот же "масочный режим" - абсолютно оправданные, правильные, но правовая база отстает, и нормативные акты создают возможность для разных трактовок. Нет четкого определения понятия "самоизоляция", "общественное место". Такие пробелы в правовом регулировании неизбежно приводят к конфликтам, по которым граждане обращаются и к нам", - сказал Шишлов в среду на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс Северо-Запад".

Он добавил, что некоторые формулировки по принятым городом мерам поддержки местных жителей не продуманы. Так, разовая выплата 800 рублей на средства защиты не затрагивает бездомных, а также тех, кто лишился работы и встал на учет в Центр занятости населения. Шишлов отметил, что это небольшие категории, но они нуждаются в поддержке иногда больше, чем пенсионеры.

Уполномоченный обратил внимание на то, что выплата в 2 тысяч рублей, обещанная гражданам старше 65 лет, соблюдающим самоизоляцию, несправедливо не распространяется на тех, кому исполнилось 65 после 30 марта. Шишлов также считает, что средства следует перечислить автоматически и до окончания ограничительного периода.

Среди введенных в Петербурге ограничений по коронавирусу - режим самоизоляции для всех жителей, который начал действовать в конце марта, и "масочно-перчаточный" режим (действует с 12 мая).