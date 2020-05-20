Госдуме предложили вывести дефицитные товары из-под российских контрсанкций

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, дающий право правительству принимать решение о ввозе в РФ не только жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в стране, но и товаров, создаваемых в России, но являющихся дефицитными.

"Предлагается дополнить часть 2 статьи 4 (ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств") положением, позволяющим правительству РФ принимать решение о ввозе в РФ не только в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в РФ, а также товаров, производимых в РФ, но которые в силу особых условий, например, режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, попали в категорию дефицитных", - говорится в пояснительной записке к документу, размещенному в базе данных Госдумы.

Как сказал Косачев "Интерфаксу", под действие этого законопроекта могут попасть, например, защитные маски и другие дефицитные товары.

"Опыт пандемии показал, что под ответные меры могут попадать товары первой необходимости санитарно-медицинского направления (медицинские маски, защитная одежда, оборудование и др.). И если речь идет о защите здоровья и безопасности граждан России, меры противодействия, на наш взгляд, не должны распространяться на такого рода продукцию", - отметил он.

Как отмечается в пояснительной записке, закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств" был принят как ответная мера на вызовы США, выраженные в недружественных и неконструктивных действиях в отношении России.

По этому закону правительство РФ по решению президента может вводить запрет или ограничения на ввоз на территорию страны продукции или сырья, странами происхождения которых являются недружественные иностранные государства либо производителями которых являются организации, находящиеся под юрисдикцией недружественных иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные таким государствам или аффилированные с ними.

При этом в данном законе предусмотрена возможность отказа от введения контрмер в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в России(часть 2 статьи 4), без уточнения, каким органом принимается такое решение, говорится в записке.

"Вместе с тем в особых условиях, как показал опыт распространения пандемии коронавирусной инфекции, существует риск возникновения дефицита на отдельные товары или компоненты для их производства, на которые введен запрет или ограничения на ввоз на территорию РФ в соответствии с указанным законом", - отмечают авторы инициативы.

В частности, такие меры были введены Россией "в ответ на конкретные недружественные действия Украины, в результате чего в перечень запрещенных к ввозу в РФ товаров, страной происхождения либо страной отправления которых является Украина или которые перемещаются через территорию Украины, были включены изделия санитарии, гигиены и предметов ухода за больными", говорится в пояснительной записке.