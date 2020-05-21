Заболевшего COVID-19 Пескова пока не выписали из больницы

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у которого выявлен коронавирус, начинает выздоравливать, но пока остается в больнице.

"Супруг идет на поправку, но пока остается в больнице", - сообщила "Интерфаксу" жена Пескова Татьяна Навка, которая ранее тоже заразилась COVID-19.

Они проходили лечение в одной больнице. "Я выписана из больницы. Тесты отрицательные. Я здорова", - сказала фигуристка.

Песков сообщал, у него была диагностирована двусторонняя пневмония.

Ранее коронавирус был диагностирован у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова.