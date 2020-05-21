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Дело экс-главы "Справедливой России" в Татарстане о махинациях с землей дошло до суда

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Следователи передали в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя татарстанского отделения партии "Справедливая Россия", депутата Казанской городской Думы Рушании Бильгильдеевой, обвиняемой в махинациях с земельными участками.

"Она обвиняется в 133 эпизодах преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ (мошенничество)", - сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану в четверг.

В 2012-2016 годах Бильгильдеева была директором и учредителем нескольких фирм. По версии следствия, она под предлогом заключения с гражданами договоров на приобретение земельных участков и подведения к ним инженерных коммуникаций, похитила у 132 человек более 36,7 млн рублей.

Также в 2016 году обвиняемая обманула предпринимателя, взяв с него 550 тыс. рублей за содействие в передаче в управление нескольких многоквартирных домов.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2018 года в отношении Бильгильдеевой было возбуждено более 20 уголовных дел.

В феврале 2020 года Рушания Бильгильдеева написала заявление о сложении полномочий председателя татарстанского отделения "Справедливой России" по собственному желанию. Этот пост она занимала с августа 2012 года.

Татарстан Справедливая Россия Рушания Бильгильдеева

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