Глава департамента денежно-кредитной политики стал зампредом ЦБ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Алексей Заботкин, с 2018 года руководивший департаментом денежно-кредитной политики Банка России, стал заместителем председателя ЦБ. Как сообщает регулятор, в новой должности он будет курировать денежно-кредитную политику и одноименный департамент.

Департамент ДКП возглавит Кирилл Тремасов.

Оба назначения вступают в силу 1 июня 2020 года.

Тремасов ранее работал в "Локо-инвесте" (группа Локо-банка). С 2014 по 2017 год он был директором департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития.