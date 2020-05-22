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Космические войска приняли на управление запущенный с Плесецка военный спутник

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Запущенный в пятницу с космодрома Плесецк космический аппарат Минобороны России принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС, спутнику присвоен порядковый номер "Космос-2546". Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России боевым расчетом Воздушно-космических сил с космодрома Плесецк, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Космических войск Воздушно-космических сил", - отметили там.

Как уточнили в Минобороны, с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

"После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2546", - сообщили в Минобороны.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала в 10:31 (время совпадает с московским) с космодрома Плесецк. Все предстартовые операции и старт прошли в штатном режиме. Головная часть в составе спутника и разгонного блока "Фрегат" отделилась от третьей ступени ракеты в 10:41. Затем разгонник вывел космический аппарат на расчетную орбиту.

Это был третий пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2020 году.

Плесецк Минобороны РФ Союз-2.1б

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