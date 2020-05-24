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Компенсация падающих доходов региональных бюджетов из центра составит 100 млрд рублей

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, компенсирующее снижение доходов региональных бюджетов, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В сообщении подчеркивается, что средства, выделенные по поручению президента России, направят в 56 субъектов федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года.

Размер дотации для каждого из регионов, уточнили в пресс-службе правительства России, будет определяться с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов.

"Эта мера поможет сбалансировать консолидированные бюджеты субъектов федерации в условиях экономических ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией", - уточнили в кабинете министров.

Михаил Мишустин

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