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Правительство РФ выделило 25 млрд рублей на поддержку отечественного автопрома

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 млрд рублей на поддержку российского автопрома из-за распространения коронавируса, сообщила в субботу пресс-служба правительства.

Как отмечается, средства выделяются "на различные меры поддержки российских автопроизводителей, терпящих убытки на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.

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"Предусматривается, что 5 млрд рублей пойдут на приобретение машин скорой помощи, 7 млрд - на субсидирование кредитования, 8,5 млрд - на льготный лизинг, в том числе на госпрограмму "Доступная аренда", - говорится в документе.

Пресс-служба сообщает, что еще 4,5 млрд потратят на субсидии по займам на закупку транспорта для государственных нужд.

Комплекс мер, разработанный по поручению президента России, простимулирует спрос на продукцию автомобильной отрасли, отмечается в сообщении.

Михаил Мишустин

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