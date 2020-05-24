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В Петербурге началась проверка скорой из-за сообщений о смерти девушки

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Санкт-Петербурге после публикаций СМИ о смерти в апреле девушки, к которой не приехала скорая, проводится служебная проверка.

Как сообщила в воскресенье пресс-служба администрации губернатора, Александр Беглов поручил провести проверку работы отделения неотложной медицинской помощи в Калининском районе. Вице-губернатор Олег Эргашев, комитет по здравоохранению и администрация Калининского района в течение трех дней представят главе города результаты служебного расследования, отметили в пресс-службе.

В сообщении не называется причина проверки, в то же время в субботу в городских СМИ была опубликована информация о смерти в середине апреля 30-летней жительницы, к которой несколько дней не приезжала скорая, ссылаясь на высокую загруженность больниц больными COVID-19.

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